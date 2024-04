No Brasil, Cristina Ferreira faz reflexão: “Durante anos sonhei com a vinda”

Cristina Ferreira vai ser uma das oradoras do “Web Summit Rio”. Nas redes sociais, a apresentadora da TVI fez uma reflexão.

O “Web Summit Rio” acontece entre os dias 15 e 18 de abril. O evento tecnológico contará, à semelhança de edições anteriores, com Cristina Ferreira no papel de oradora.

Nas redes sociais, a diretora de Entretenimento e Ficção da TVI partilhou uma fotografia do nascer do sol no Rio de Janeiro, Brasil, e deixou uma reflexão na legenda.

“Nasce o sol e um novo dia. A beleza da vida é o que fazemos com ela. Amanhã volto ao palco do Web Summit na cidade considerada maravilhosa”, escreveu.

“Durante anos sonhei com a vinda quando assistia às novelas brasileiras. Aí já era uma miúda com sonhos. Só não sabia que os iria concretizar. Mas não tinha muitas dúvidas”, completou.

A apresentadora já subiu ao palco da “Web Summit” quatro vezes: três em Portugal e uma no Brasil. Recorde aqui as passagens anteriores da comunicadora.