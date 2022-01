Eis o nome que a apresentadora Cristina Ferreira dava à sua filha

Cristina Ferreira revelou, esta quinta-feira, qual o nome que daria à sua filha durante uma conversa com o cantor Olavo Bilac n’”O Programa da Cristina” (SIC).

A apresentadora da SIC recebeu na casa mais vista de Portugal o artista Olavo Bilac. Quando os dois se estavam a dirigir para a zona onde ia cantar, o artista referiu-se à sua filha Mel.

“Mel é um nome tão bonito. Eu se tivesse uma menina também era Mel”, comentou a comunicadora, em tom de brincadeira, explicando de seguida: “Já não vou a tempo… estou cansada para isso.”

O único filho de Cristina Ferreira chama-se Tiago, é fruto do relacionamento terminado com António Casinhas e, segundo a própria, está mais do que habituado a não receber prendas no Natal.

Para o próximo ano, a profissional da SIC já fez os seus pedidos. “Quero livros com menos de 300 páginas. […] Não quero vizinhos (muito) chatos. Quero chocolate (de leite). Não quero calças apertadas. Quero amor às pazadas!” disse.

