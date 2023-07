NOS Alive 2023: Veja os looks eleitos pelos famosos no último dia do festival

O NOS Alive 2023 decorreu nos dias 6, 7 e 8 de julho no Passeio Marítimo de Algés, em Lisboa. Veja os visuais eleitos pelos famosos para o último dia.

Depois de termos mostrado os looks mais arrojados do primeiro dia de festival, veja as peças escolhidas pelas celebridades para desfilar no último dia de festival.

Tal como aconteceu no primeiro dia, várias caras conhecidas renderam-se aos brilhos e transparências. Margarida Corceiro, que optou por um vestido preto brilhante, e Diana Monteiro, de body totalmente transparente, são dois dos exemplos.

Os homens optaram por looks mais práticos, com recurso à ganga, um tecido que se mantém tendência neste verão.

Recorde-se que o último dia de festival contou com a atuação de Sam Smith. O cantor britânico interpretou os grandes êxitos e mostrou-se fiel a si mesmo.