Nuno Markl confessa estar “aterrorizado” por ir à festa da SIC

Nuno Markl confessou ter ficado “aterrorizado” com o convite para ir ao Globos de Ouro, uma vez que está nomeado para Personalidade do Ano no Digital.

O animador de rádio recebeu a nomeação na área do entretenimento e, por isso, vai marcar presença na cerimónia de entrega de prémios agendada para domingo, 2 de outubro, no Coliseu dos Recreios, em Lisboa.

Porém, o também guionista mostrou-se, no perfil de Instagram, com medo da sua passagem pela gala. “Algumas razões pelas quais estou aterrorizado por ir aos Globos de Ouro no domingo – e nenhuma tem a ver com as minhas nomeações”, partilhou.

Na imagem pode ver-se um desenho de Nuno Markl a sujar a passadeira vermelha à entrada da cerimónia. “Não fui feito para percorrer uma passadeira vermelha”, escreveu, em jeito de desabafo.