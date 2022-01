“O Arrumadinho” responde a piadas de Joana Marques e defende humor

“O Arrumadinho”, pseudónimo de Ricardo Martins Pereira, juntou-se a Rúben Rua e também respondeu às críticas de Joana Marques.

A radialista, que assina o podcast “Extremamente Desagradável”, na Rádio Renascença, satirizou as entrevistas de Rúben Rua e Ricardo Martins Pereira nos podcasts de 12 e 13 de outubro. Depois de o modelo portuense ter recorrido às redes sociais para demonstrar o seu desagrado, agora foi a vez de o “blogger” se pronunciar sobre o assunto, mas com uma atitude um pouco diferente da do manequim.

“Recebi dezenas de mensagens a dizerem-me para ouvir o podcast da Joana Marques que me foi dedicado. E ouvi. Sempre defendi, em todos os momentos, a liberdade do humor. E continuarei a defender, mesmo quando o visado sou eu. O único limite que o humor deve ter é apenas o de ter ou não ter graça”, escreveu.

Recorde-se ainda que, de acordo com a humorista, o visado do podcast de amanhã, 14 de outubro, voltará a ser “O Arrumadinho”.