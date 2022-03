Onde está Cláudio Ramos? Cristina Ferreira tenta justificar-se

O “vizinho” mais conhecido do país faltou ao “Programa da Cristina” nesta segunda-feira. Não houve justificação oficial, mas Cláudio Ramos terá ido de férias.

Os seguidores questionaram a ausência do comentador e rapidamente a pergunta tornou-se viral na Internet: “Onde está Cláudio Ramos?”

Depois de conduzir o programa sozinha, Cristina Ferreira lá procurou justificar a falta do “vizinho” ao seu lado.

“Fui bater à porta do vizinho e tinha lá um papelinho na porta a dizer que tinha ido de férias. Não me avisa, não diz para onde vai e ainda diz para me irem chatear”, disse a comunicadora no programa desta terça-feira.

Entretanto, o namorado de Cláudio Ramos, Diogo Faria, publicou um vídeo em Miami, nos Estados Unidos. Terá sido também este o destino de viagem do “vizinho”?