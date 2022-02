Pai de Adele chama a polícia devido a vizinha que só ouvia músicas da cantora

O pai da cantora fez queixa às autoridades devido a uma vizinha que só ouvia e cantava músicas da artista britânica.

Mark Evans, que não mantém contacto com a filha há vários anos, chamou a polícia devido a uma vizinha, que também é fã da Adele, alegando que era muito “incómodo” o facto de estar constantemente a ouvir e cantar músicas da artista e que, inclusive, afetava-lhe o sono.

“Fiquei surpreendida porque sou uma grande fã de Adele e na maior parte do tempo estou a ouvir as músicas dela e a cantá–las. “Achei que ele iria gostar e não queixar-se“, afirmou a vizinha do pai da cantora, Keeley, de 21 anos, ao Sun On Sunday.

Recorde-se que Adele e Mark Evans nunca foram próximos, sobretudo devido aos problemas relacionados com o vício do álcool do pai.

