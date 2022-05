Patrícia Candoso partilha as últimas fotos que tirou antes de ser mãe pela segunda vez

Patrícia Candoso partilhou as últimas fotografias que tirou antes de ter sido mãe da filha mais nova, Margarida.

Depois de ter dado à luz a segunda filha, a atriz recorreu ao perfil de Instagram para dividir com os admiradores o momento em que estava antes do parto com “quilos a mais que não deixavam respirar”.

“Aquelas fotos de bastidores que ‘nunca’ se publicam! Pois bem… esta foi a última sessão fotográfica que fiz uma semana antes da Margarida nascer. Estava um calor intenso e os quilos que tinha a mais já não me deixavam respirar”, escreveu.

“Agora pondo legenda nesta fotos é mais ou menos isto: ‘A sério! Sou a cara desta campanha de roupa de praia para grávidas e… nem sequer vou puder pavonear-me nestes modelitos no Verão?’ 2. ‘Ai filhos… quando é que esta sessão acaba! Já não me aguento!’ 3. ‘Essa não… essa também não… hum… não… também não… pareço um hipopótamo em todas!’ 4. Já dormia… nem que fosse cinco minutos’”, escreveu, em jeito de brincadeira.