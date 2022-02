Pedro Crispim: “É indiferente aquilo que os ex-concorrentes fazem”

Pedro Crispim enviou uma mensagem aos ex-concorrentes que, fora do “Big Brother 2020”, continuam a comentar o trabalho dos comentadores e dos colegas.

O comentador do programa “Fora D’Horas”, que analisa tudo o que acontece dentro da casa mais vigiada do país, deixou um recado, no Twitter, a quem ainda procura fazer parte da “bolha” mediática.

“Para mim, é completamente indiferente aquilo que os ex-concorrentes fazem ou dizem fora das plataformas BB”, começou por afirmar o estilista. “Não sigo nenhum nas redes sociais, nem tenho curiosidade absolutamente nenhuma em saber das suas vidas”, acrescentou.

O consultor de moda acredita ainda que “muito ex-concorrentes fazem comentários sobre os concorrentes e ex-colegas” porque “encontraram aí uma boia mediática, caso contrário já não existiam”.

Recentemente, Pedro Crispim arrasou a concorrente Sónia que deixou este domingo o “reality show” “Big Brother”, da TVI. “Só participava no jogo para pegar fogo”, afirmou o estilista, na altura.