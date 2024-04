Pedro Scooby celebra aniversário de casamento: “Obrigado por me apoiares”

Pedro Scooby e Cintia Dicker casaram há três anos. Nas redes sociais, o surfista declarou-se à companheira e mãe da filha Aurora.

Juntos há cinco anos, Pedro Scooby e Cintia Dicker celebraram esta terça-feira, 16 de abril, três anos de casados.

Nas redes sociais, o surfista partilhou uma fotografia com a modelo. “Cinco anos juntos e hoje [terça-feira, 16 de abril] faz três anos do nosso casamento no papel! E nem só de momentos felizes vive um casório!”, escreveu na legenda.

“Mas tu fazes-me acreditar que vale lutar! Obrigado por me apoiares em todos os momentos difíceis! Que venham muitos e muitos anos! Amo-te”, completou.

Na caixa de comentários, a amada reagiu. “Para cada momento difícil, dez de alegria e sonhando juntos. Sigamos assim, o nosso amor é lindo e dividir a vida contigo é um prazer (em todos os sentidos)! Amo-te”.