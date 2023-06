Relação de Paulo Vintém e Marta Melro chega ao fim

Marta Melro publicou uma “carta de despedida” para anunciar a separação de Paulo Vintém na sua conta de Instagram. O casal tem uma filha em comum.

Tudo parecia estar a correr bem, mas Marta Melro anunciou o fim da relação com Paulo Vintém este domingo, 4 de junho, através de uma “carta de despedida” publicada nas redes sociais.

“O ano que passou foi o mais maravilhoso que poderia ter pedido, senti-me a mulher mais feliz e abençoada da terra. Engravidei quando isso já não me parecia possível. Engravidei do homem que sempre amei e queria ao meu lado para sempre. Tive uma gravidez luminosa e uma filha que inundou a minha vida de um amor arrebatador. Não poderia pedir mais do que aquela bolha de amor que nos abraçou aos 3. Feliz, realizada, completa”, escreveu.

“No entanto a vida têm formas curiosas de nos tirar o tapete quando achamos que somos invencíveis. Há cerca de 3 meses, antes de começar os concertos, o pai da minha filha decidiu que preferia que a nossa equipa funcionasse apenas como pais da Aurora. Assim é neste momento. Unidos para sempre pelo mais importante”, continuou.

A atriz pediu compreensão e cuidado neste momento difícil: “A minha filhinha um dia crescerá e o que está na internet fica para sempre. (…) Como poderão imaginar, não é um momento nada fácil, no entanto, nunca a luz em mim se apagará porque ela veio para ficar para sempre, ela vive em mim na forma de Aurora”.

A banda D’ZRT, formada na série juvenil “Morangos com Açúcar” e da qual Paulo Vintém é integrante, juntou-se passado mais de uma década para trazer aos fãs o reencontro esperado. O primeiro concerto aconteceu no dia 29 de abril, no Altice Arena, em Lisboa e a ex-companheira, Marta Melro, marcou presença.

A pequena Aurora, filha em comum do casal, nasceu em agosto do ano passado. Paulo Vintém ainda não teceu qualquer comentário sobre a separação.