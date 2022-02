Rita Pereira: “Pensei nas pessoas que estão isoladas expostas ao agressor”

Rita Pereira fez um apelo, no perfil da rede social Instagram, a todas as vítimas de violência doméstica e às pessoas que possam assistir a este tipo de situação.

A atriz da TVI estava a rever a novela “Única Mulher”, da TVI, em que participou, e lembrou-se das vítimas de violência doméstica que, por esta altura devido à Covid-19, estão fechadas em casa com os agressores.

“Ninguém me pediu para postar este vídeo. Mas estava a rever a novela ‘Única Mulher’ e pensei nas centenas de pessoas que estão isoladas em quarentena, expostas ao seu agressor 24 horas por dia… vítimas de violência física, sexual e psicológica. Fico com falta de ar só de pensar”, contou.

https://www.instagram.com/p/B-Rz5q1g6eP/

Depois deste desabafo, a também apresentadora do programa “Dança com as Estrelas” fez questão de deixar o contacto telefónico de apoio às vítimas.

“Se vocês são vizinhos, se ouvem alguém a passar por isto, POR FAVOR NÃO SE CALEM. Liguem o 116006 (número de apoio à vítima) ou para a PSP. Este vídeo é de 2015, mas em 2020 ainda acontece, infelizmente na casa de alguém. Ajudem”, rematou.

