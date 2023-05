Rita Pereira marcou presença no concerto dos Excesso com a irmã

Rita Pereira foi apoiar, juntamente com irmã, o amigo João Portugal, um dos integrantes da banda que marcou geração da atriz.

Rita Pereira mostrou-se entusiasmada nas histórias do Instagram ao partilhar com os seguidores que iria assistir ao concerto dos Excesso: “Hoje vou apoiar o meu querido amigo João Portugal e vou ao concerto dos Excesso. Vou cantar aquelas músicas todas, que são todas do meu tempo”, disse.

O espetáculo da banda que marcou a geração de 90 teve lugar no Altice Arena esta sexta-feira, 19 de maio. Rita Pereira fez-se acompanhar pela irmã, Joana Pereira, e partilhou vários momentos da performance no Instagram.

Recorde-se que o mês passado, a artista da TVI também marcou presença no concerto dos D’ZRT, na mesma sala de espetáculos, para apoiar os amigos Cifrão, Paulo Vintém e Edmundo Vieira.