Rita Pereira revela as dificuldades de levar o filho à escola

Rita Pereira revelou, esta terça-feira, que teve algumas dificuldades para levar o filho à escola.

Com o regresso às aulas de Lonô, no início de setembro, depois de vários meses em casa devido à pandemia da Covid-19, as rotinas matinais de Rita Pereira alteraram-se. Nas redes sociais, a também apresentadora revelou “a luta” que fez com que demorasse quase duas horas a chegar à escola.

“Hoje foi uma ‘fight’ [luta] para conseguir chegar à escola. Não que ele não quisesse ir, ele quer sempre, adora a escola, mas queria, porque queria, levar o triciclo, os óculos, o gorro, aqueles ténis, a chucha, a Heyvi”, contou a atriz, acrescentando que acordou às 8h mas só conseguiu chegar às 09h45.

Recorde-se que Lonô é o primeiro filho em comum de Rita Pereira e Guillaume Lalung.

