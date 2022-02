Rita Pereira viaja para o México e deixa aviso sobre o namorado

A atriz e Guillaume Lalung estão em Tulum, no México, para passar o fim de ano. Orgulhosa do físico do namorado, Rita Pereira deixou um aviso às seguidoras.

Está desfeito o mistério. Depois de ter colocado este domingo uma foto numa praia não identificada, a atriz da TVI revelou aos seguidores estar a passar férias em Tulum, no México, um local paradisíaco.

“Manhã na praia cheia de protetor para não ficar em modo escaldada. Tardezinha a comer ceviche e a beber margaritas. Uma voltinha de bike para enganar o corpo e fingir que fui ao gym, e para acabar, uma banheira na varanda do quarto para relaxar. É isto. Já volto com foto montada do jantar”, prometeu a intérprete no perfil de Instagram.

Rita Pereira não foi sozinha e levou o namorado, Guillaume Lalung, e o mais curioso foi a espécie de “recado” que deixou às admiradoras do produtor musical e relações-públicas de origem francesa.

Um sinal de que “Hyndia”, como também é conhecida no mundo da Televisão, está bem segura do seu relacionamento. Afinal foi ela – e só ela -, que “sacou este gato”.