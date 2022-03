Rogério Samora à espera de vaga em Unidade de Cuidados Continuados, diz primo

Rogério Samora está internado há 58 dias, na Unidade de Cuidados Intensivos do Hospital Amadora Sintra, e continua estável.

Carlos Samora, primo do ator de 62 anos, confirmou que a família do artista ainda está à espera de uma resposta da rede nacional de cuidados continuados. “A inscrição já foi aceite. Estamos a aguardar que haja disponibilidade nos sítios que escolhemos”, referiu ao jornal O Observador,

No que diz respeito ao estado de saúde do intérprete, o primo afiançou que não há alterações. No entanto, uma fonte hospitalar garantiu aquele jornal que o prognóstico se mantém reservado e a “situação estável”, sendo que o ator continua em coma não ventilado.

Recorde-se que a 20 de julho, Rogério Samora sofreu duas paragens cardiorrespiratórias durante as gravações da novela “Amor Amor” da SIC.