Rui Unas: “Os anos 90 não foram a minha melhor década”

Rui Unas confessou, esta quinta-feira, os anos 90 não foi o melhor período da sua vida, ilustrando as suas palavras com uma recordação da época.

O apresentador e ator da SIC encontrou lá em casa uma fotografia em que aparece com 18 anos a dançar com a jornalista Rita Marrafa de Carvalho na Escola Secundária do Fogueteiro, em 1992.

“Rita, o que dirias a esta Rita de 16 anos? Eu, se pudesse, diria a este Rui de 18 anos algo como: ‘Calma rapaz, vamos conversar. Queres começar por explicar os óculos, a barba e esse casaco?’. Os anos 90 não foram definitivamente a minha melhor década”, desabafou, no Instagram.

Rapidamente, na secção de comentários, a comunicadora reagiu à pergunta do também locutor: “O que diria? ‘Aproveita essa cintura de vespa que não vai durar muito depois de parires duas vezes.’”

“Foram tempos incríveis. A verdade é essa… tu não eras o Richard Gere. Mas eu também não era a Júlia Roberts, apesar do vestido copiado do Pretty Woman”, acrescentou Rita Marrafa de Carvalho.

