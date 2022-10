Salvador Sobral anuncia afastamento dos palcos

Salvador Sobral anunciou o afastamento dos palcos. O músico, que não parou de tocar, mesmo em tempo de pandemia, revela que quer passar mais tempo com a família.

Um até já. Salvador Sobral partilhou com os milhares de seguidores que se vai afastar dos palcos.

“Desde que saí do hospital, em 2018, que não parei de tocar por todo o lado. Conheci tantas culturas interessantes e cantei em mais de 30 línguas para todo o tipo de públicos.

Até mesmo durante a pandemia, tive a sorte de não parar e de poder fazer digressões em sítios menos afetados”, começou por lembrar no perfil de Instagram.

“Pois bem, agora chega uma altura da minha vida em que me apetece muito sair do palco, parar um pouco e estar com a família, aproveitar uma nova etapa que aí vem”.

“Terei alguns concertos esporádicos até lá, mas é em março que vou voltar definitivamente. Entretanto, estarei também a preparar o novo disco que deve sair daqui a um ano, mais ou menos. Vemo-nos do outro lado!”, garantiu Salvador Sobral.