Shakira comenta separação de Piqué: “Não importa tanto se alguém é fiel ou não”

Shakira foi galardoada com mais um prémio internacional e, ao receber a distinção, lembrou a separação do ex-jogador Piqué.

Mais “farpas” ao ex-marido e pai dos filhos: na cerimónia da Billboard Latin Women in Music 2023, na qual foi distinguida na categoria “Mulher do Ano”, Shakira agradeceu à família e, ainda que indiretamente, visou o ex-jogador Piqué, que a terá traído com Clara Chía.

“Foi um ano em que me apercebi de que as mulheres são muito mais fortes do que pensamos”, começou por referir, depois de receber o prémio das mãos do cantor Maluma.

“Somos mais corajosas do que pensamos. Penso que também somos mais independentes do que nos ensinaram a ser. Que mulher não sentiu que, na busca de atenção, afeto ou aprovação dos outros, se esqueceu de si própria? Aconteceu-me”, acrescentou Shakira.

“Não importa tanto se alguém é fiel ou não. O que realmente importa é se nos mantemos fiéis a nós próprios”, rematou a cantora, que, no recente Grande Prémio de F1 dos Estados Unidos, em Miami, foi vista próxima do ator Tom Cruise, mas acabou por jantar com o piloto Lewis Hamilton.