Sofia Arruda: “As saudades que tinha deste gordinho”

Sofia Arruda estava com muitas saudades do seu filho, Xavier, por ter estado longe do pequeno durante alguns dias devido ao regresso ao trabalho e às obras na casa nova.

A atriz esteve afastada do seu bebé durante uma semana. Por isso, assim que a intérprete teve Xavier nos braços o momento foi prontamente partilhado no seu perfil da rede social Instagram.

“As saudades que eu tinha deste gordinho. Não o via desde terça-feira e já estava com o coração a apertar”, pode ler-se na descrição de uma fotografia em que aparece o bebé no chão.

https://www.instagram.com/p/B8G9kfHnvPY/

Recorde-se que o pequeno Xavier ou Xavi, como é apelidado pela também youtuber, nasceu há seis meses e é fruto do casamento entre Sofia Arruda e o fisioterapeuta David Amaro.

As obras da casa nova da intérprete arrancaram no final de janeiro e a própria fez questão de assinalar esta etapa na referida rede social.

“Arrancaram as obras na casa nova! (e o peso desta marreta?! Livraaaa 🤣) Mandem-me boa energia para conseguirmos acabar esta casinha rapidameeeente!” escreveu.

https://www.instagram.com/p/B7jMJBJn2iy/

LEIA TAMBÉM: