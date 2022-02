Sofia Arruda treina em casa com ajuda da família

Sofia Arruda está de quarentena em casa com a família, mas continua a treinar. A atriz contou com a ajuda do marido, David Amaro, e do filho, Xavi.

A intérprete juntou-as às diversas caras conhecidas que mostraram no perfil de Instagram o exercício físico que fazem dentro das suas habitações para motivar os seguidores a fazer o mesmo.

“O ‘treino’ possível quando este gordinho não está a dormir, mas sem dúvida o mais delicioso de todos!” afirmou Sofia Arruda, que explicou de seguida que tudo foi feito em segurança.

https://www.instagram.com/p/B-UHdNIn3dP/

“Achei que era óbvio que a imagem está acelerada. Mas antes que me mandem tirar o filho deixo aqui escrito. Todos os exercícios são básicos e feitos em total segurança!” rematou a também youtuber.

LEIA TAMBÉM: