Sofia Arruda e Tiago Aldeia recordam “Morangos com Açúcar”

Sofia Arruda e Tiago Aldeia recriaram uma fotografia captada há 17 anos, durante as gravações da série da TVI “Morangos com Açúcar”, e destacou as semelhanças das duas.

A atriz e o ator repetiram uma foto antiga de quando contracenavam na série da estação privada e partilharam o resultado final nas redes sociais, referindo as semelhanças da relação entre ambos apesar dos anos que dividem as imagens.

“Nem sei se vos diga quantos anos separam estas duas fotografias. 17 anos depois e ainda consegues comigo ao colo Tiago Aldeia! Que venham mais 17, juntos dentro e fora do trabalho”, pode ler-se na publicação da também influenciadora digital.

Já Tiago Aldeia referiu as diferenças físicas de ambos. “‘Rodas e a Betinha’ 17 anos depois. Descobre as diferenças! Até o vinho do Porto está com ciúmes Sofia Arruda”, lê-se.

Recorde-se que Sofia Arruda e Tiago Aldeia contracenaram juntos entre 2003 e 2004, na primeira temporada de “Morangos com Açúcar”, transmitida pela TVI.

LEIA TAMBÉM: