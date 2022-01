Sofia Ribeiro desfruta de dias de descanso na Madeira

Sofia Ribeiro mostrou-se rendida à ilha da Madeira, durante estes dias em que se encontra naquele local de férias numa unidade hoteleira.

A atriz, que integrou a novela “Amar Demais” (TVI), fez as malas e viajou até à ilha da Madeira, na companhia de uma amiga. A intérprete tem aproveitado para passear e descansar.

No perfil de Instagram, a profissional da estação de Queluz de Baixo confessou estar rendida aquele local.

“Bom dia! Partilho uma reflexão. Será que temos noção do quanto somos abençoados? Terra linda a nossa! E esta Madeira então… É comovente! Divido a energia boa que vai por aqui. Espero que chegue até ti como um abraço, daqueles com o coração!” escreveu.

Depois de ter terminado as gravações de “Amar Demais”, Sofia Ribeiro arrancou um novo desafio. A atriz vai estrear-se na condução de um programa com a terceira edição do “Cabelo Pantene – O Sonho”.

Neste formato, que já se encontra em fase de gravações, a intérprete conta com a companhia do manequim Luís Borges.