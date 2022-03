Sofia Ribeiro rendida ao luxo das Maldivas: “Muito mais do que alguma vez sonhei”

Sofia Ribeiro mostrou-se rendida ao luxo das Maldivas, confessando que está a viver um momento mais feliz do que alguma vez imaginou.

A atriz, de 36 anos, fez uma pausa na vida profissional e viajou até às Maldivas para desfrutar daquele destino paradisíaco. No perfil de Instagram, a intérprete mostrou as instalações de luxo, onde está hospedada.

“Muito mais do que alguma vez sonhei”, confessou a profissional da TVI.

No pequeno ecrã, o público pode acompanhar o trabalho de Sofia Ribeiro ao lado de Luís Borges no concurso “Cabelo Pantene – O Sonho 3”. A intérprete falou, recentemente, sobre a dupla com o modelo. “Somos divertidos, palhacinhos, irónicos e estamos sempre a provocamo-nos”, afirmou.

Além do programa, a atriz também integra o elenco da novela “Amar Demais”.