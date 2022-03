Sofia Ribeiro viaja até às Maldivas: “Não há palavras”

Sofia Ribeiro fez as malas e viajou até às Maldivas para desfrutar de unas dias de descanso. A atriz mostrou-se grata por estar no “paraíso”.

A também apresentadora do programa “Cabelo Pantene – O Sonho 3” (TVI) mudou-se temporariamente para aquele destino paradisíaco no Índico. A intérprete aproveitou para dar um mergulho na praia, tal como partilhou no Instagram.

“Não há palavras”, escreveu Sofia Ribeiro num dos vídeos que publicou no InstaStories, referindo de seguida que está no “paraíso”.

No pequeno ecrã, o público pode acompanhar o trabalho de Sofia Ribeiro ao lado de Luís Borges no concurso “Cabelo Pantene – O Sonho 3”. A intérprete falou, recentemente, sobre a dupla com o modelo.

“Somos divertidos, palhacinhos, irónicos e estamos sempre a provocamo-nos. […] Temos uma dinâmica engraçada e compensamo-nos um ao outro. Gostei muito da energia, há uma boa energia”, afirmou Sofia Ribeiro.

Além do programa, a atriz também integra o elenco da novela “Amar Demais”.