José Condessa dedica Globo de Ouro a ex-companheira Bárbara Branco

O ator de 26 anos foi reconhecido antes domingo na categoria de melhor ator em Ficção. José Condessa fez dedicatória à família, a colegas e à ex-namorada Bárbara Branco

A vitória de José Condessa nos Globos de Ouro para melhor ator de ficção em 2023, esta noite de domingo, 1 de outubro, a partir do Coliseu dos Recreios, arrancou aplausos e, após o discurso, suspiros. O ator de 26 anos agradeceu aos pais, aos colegas de trabalho, mas também à ex-companheira a atriz Bárbara Branco e de quem se separou já este ano de 2023. “Agradeço à Bárbara, por ter sido incrível e por ter sido uma contracena extraordinária como sempre foi”, destacou José Condessa no final de uma dedicatória em que agradeceu à família. “Aos meus pais. À minha mãe, por ser sempre colo e amor. Ao meu pai, por ter sido com ele que dei os primeiros passos num palco amador, aos cinco anos, e por me ter ensinado o que é amar esta profissão”, assinalou.

Um discurso de vitória que destacou Carlos Avillez, “que sempre foi e sempre será o meu mestre. Sem ele, nada disto seria possível, foi ele quem me deu as ferramentas para estar aqui, esta noite”.

Um agradecimento que não deixou de fora o realizador Leonel Vieira. Foi aliás ele que dirigiu a série O Crime do Padre Amaro, que valeu o Globo de Ouro a José Condessa.