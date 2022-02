Pedro Sousa agradece a Nuno Santos após assumir direção do Canal 11

O novo diretor do Canal 11, Pedro Sousa, agradeceu publicamente a Nuno Santos por ter acreditado em si desde o início do projeto e desejou-lhe boa sorte para os novos desafios na TVI.

Depois de ter sido anunciado o novo cargo na plataforma da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Sousa recorreu ao perfil de Facebook para deixar uma mensagem pública ao agora diretor de Programas da TVI.

“Mais do que cargos, funções ou ‘títulos’ quero apenas partilhar uma frase feita para um amigo, que já o era, antes do 11: ‘As pessoas que têm sucesso neste mundo são as pessoas que se levantam e procuram o que querem, e, se não o encontrarem, constroem-no’”, escreveu.

De seguida, o também apresentador reforçou: “Ao Nuno que tenha o mesmo sucesso que queremos para o Canal 11 porque há muito para construir e a ambição é a mesma do primeiro dia.”

Seguiu-se ainda o agradecimento a toda a equipa do 11. “Quero agradecer, sem exceção, a toda a equipa do 11. E permitam-me uma palavra especial para quem acreditou que podia suceder ao Nuno, ao presidente Fernando Gomes, ao Tiago Craveiro e ao Luís Sobral. PÁRA TUDO mas a vida continua”, rematou.

LEIA TAMBÉM: