Apresentador inglês Piers Morgan forçado a deixar programa depois de dizer que Meghan “tem problemas psicológicos”

A entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey neste domingo continua a fazer vítimas: depois da família real se sentir atacada e obrigada a responder, é a vez do conhecido apresentador britânico Piers Morgan deixar o programa que apresentava na estação ITV.

A polémica entrevista de Harry e Meghan a Oprah Winfrey e à cadeia norte-americana CBS no passado domingo continua a fazer estragos. Os duques de Sussex acusaram a família Real de não prestar atenção aos problemas psicológicos da ex-atriz – que terá pensado em suicídio -, e de alguns membros da monarquia inglesa se terem mostrado preocupados com a cor da pele do filho, Archie.

A família real respondeu, nesta tarde às acusações, e agora foi a vez do conhecido apresentador Piers Morgan reagir, ao sair em direto do programa que apresentava na ITV, contra as declarações dos duques numa altura em que, lembrou, “Filipe, duque de Edimburgo, continua internado no hospital”.

Piers, recorde-se, foi um dos jornalistas que mais seguiu atentamente os passos da princesa Diana, nos anos 90, e, mais recentemente, fez uma entrevista de vida a Cristiano Ronaldo.

Piers Morgan abandonou, então, o “Good Morning Britain” depois de ter feito críticas à saúde mental de Meghan Markle e, mais tarde, a empresa Ofcom, que detém a ITV, recebeu mais de 40 mil queixas de telespetadores indignados com os comentários nesta terça-feira de manhã o que a levou a dispensar, de vez, o jornalista.

“No seguimento das discussões com a ITV, Piers Morgan decidiu deixar o ‘Good Morning Britain’. A ITV aceitou a decisão e nada mais tem a acrescentar”, revelou a empresa de comunicação.