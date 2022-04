Família real britânica assinala 36 anos de príncipe Harry

A família real britânica assinalou publicamente mais um aniversário do príncipe Harry nas redes sociais com uma dedicatória.

O Duque de Sussex celebra esta terça-feira 36 anos, uma data que foi celebrada pela família real britânica no Instagram com uma fotografia do príncipe Harry ao lado da rainha Isabel II.

“Desejo ao Duque de Sussex um feliz aniversário”, lê-se na legenda da fotografia, tirada durante uma receção aos líderes jovens no palácio de Buckingham, em 2017.

Também na conta de Instagram de William e Kate Middleton foi partilhada uma fotografia com Harry juntamente com uma mensagem de parabéns. “Desejamos um feliz aniversário ao príncipe Harry”.

O duque de Sussex é o filho mais novo da princesa Diana, que morreu em 1997 num acidente de viação, e do príncipe Carlos.

Recorde-se que, no início do ano, o príncipe Harry e a mulher, Meghan Markle anunciaram na conta de Instagram o afastamento da família real britânica com a renuncia dos cargos de “membros sénior” e a vontade de se tornarem “financeiramente independentes” da rainha. O casal tem um filho em comum, Archie Harrison, de um ano e mudou-se para os Estados Unidos.

LEIA TAMBÉM: