Harry e Meghan Markle ficam de fora do tributo a Isabel II

Para assinalar um ano da morte de Isabel II, a família real irá prestar um tributo à soberana, mas Harry e Meghan Markle ficaram de fora.

Foi no dia 8 de setembro de 2022, no Castelo de Balmoral, que a monarca Isabel II, figura de poder do Reino Unido durante mais de 70 anos, deu o seu último suspiro. Com o objetivo de assinalar o primeiro ano da morte da monarca, a família real vai realizar um tributo à soberana no mesmo local no qual ela veio a falecer.

Quem ficou de fora foi Harry e a mulher, Meghan Markle. “Claro que ir-se-ão lembrar e prestar um tributo a sua majestade à sua própria maneira”, revelou uma fonte ao “Page Six”.

A mesma fonte explicou que o evento não é de caráter oficial e, por isso, deverão estar presentes apenas os membros mais próximos da família. Além do atual rei do Reino Unido, Carlos III, e da mulher Camilla, a homenagem deverá contar os príncipes de Gales, William e Kate, e os filhos, George, Charlotte e Louis.

Recorde-se que, entre os planos futuros dos Duques de Sussex, está a produção de um filme. De acordo com o jornal britânico “The Sun”, Harry e Meghan compraram os direitos do bestseller “Meet Me At The Lake”, da escritora Carley Fortune, por mais de três milhões de euros, com o objetivo de adaptá-lo para o grande ecrã.