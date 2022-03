Príncipe Harry e Meghan Markle ameaçam processar paparazzi

O príncipe Harry de Inglaterra e a sua mulher, Meghan, avisaram os paparazzi que se continuarem a tirar fotografias sem consentimento vão partir para a Justiça.

Os advogados do casal enviaram uma carta às redações, na qual ameaçaram que serão tomadas medidas legais contra os meios de comunicação que comprarem ou publicarem as fotografias da família, tal como avança o jornal “The Guardian”.

O aviso oficial surge depois de terem sido publicadas imagens da duquesa de Sussex, acompanhada por Archie, enquanto passeava dois cães, num parque na ilha de Vancouver, no Canadá.

Os registos foram publicados, esta terça-feira, pelos jornais britânicos “The Sun” e “Daily Mail”. No entanto, na segunda-feira, foi também captado o momento da chegada do neto da rainha Isabel II ao aeroporto de Vancouver para se juntar à família.

Recorde-se que a ex-atriz regressou ao país norte-americano a 10 de janeiro, porém, o príncipe Harry permaneceu no Reino Unido para lidar com as consequências da decisão de abandonarem os títulos e as funções reais para obter a independência financeira.

LEIA TAMBÉM: