Harry e Meghan fazem parceria com a World Central Kitchen para combater a fome

O príncipe Harry de Inglaterra e a mulher, Meghan, são os novos parceiros da World Central Kitchen para ajudar a combater a fome.

O casal, que deixou o Reino Unido para viver em Los Angeles, nos Estado Unidos, vai ajudar a criar quatro centros de distribuição alimentar, tal como avançou a revista britânica “Hello!”.

“A saúde das nossas comunidades depende da nossa habilidade em conectarmo-nos com a humanidade. Quando pensamos no Chef Andrés e a equipa incrível da World Central Kitchen, lembramo-nos que, durante um ano inimaginável, existem pessoas fantásticas dispostas a ajudar os outros”, pode ler-se num comunicado divulgado por Harry e Meghan.

A fundação sem fins lucrativos do príncipe e da mulher, Archewell Foudation, irá trabalhar em conjunto com a World Central Kitchen (WSK) para abrir centros nas Caraíbas, em Porto Rico e na ilha Dominica, no próximo ano.

A WSK distribui comida às pessoas necessitadas que tenham sido afetadas por desastres naturais ou outras causas. Desde 2010, a organização levou 50 milhões de refeições a mais de 17 países.

Recentemente, Meghan Markle foi eleita o membro mais popular da família real britânica, segundo revelou um estudo levado a cabo pela agência OnBuy, contabilizando cerca de 14,5% dos votos.

O casal garantiu, entretanto, um acordo com a Netflix para a produção de diversos documentários, além de uma parceria com o Spotify.