Harry regressa aos Estados Unidos após a cerimónia em Westminster

Pouco após a cerimónia de coroação de Carlos III terminar, príncipe Harry, rumou até aos Estados Unidos para se reunir com a mulher e os filhos.

O filho mais novo de Carlos III, Harry, deixou Londres menos de uma hora após a cerimónia de coroação, avançou a “Page Six”.

Ao que parece, o duque de Sussex, de 38 anos, voltou rapidamente para a Califórnia, nos Estados Unidos, para chegar a tempo do aniversário de quatro anos do filho, príncipe Archie.

O site avançou que Harry foi visto no lounge VIP do aeroporto de Heathrow por volta das 15 horas.

Harry ficou em Londres pouco mais do que 24 horas, uma vez que chegou na sexta-feira, 5 de maio, proveniente de um voo comercial. Para passar a noite, o marido de Meghan Markle ficou na Frogmore Cottage, propriedade da qual Carlos III expulsou-o, juntamente com a mulher, no início deste ano.

Uma vez que não se fez acompanhar da mulher e dos filhos, Harry entrou na Abadia de Westminster, local da cerimónia, acompanhado pelas primas, Beatrice e Eugenie, filhas de André, duque de York, que, à semelhança do irmão de William, também não apareceu na varanda do Palácio de Buckingham para acenar ao povo e assistir ao espetáculo da força aérea.