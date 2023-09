Isabel II faleceu há uma ano. Família real recorda a monarca em dia de evocação da morte

Isabel II viveu até aos 96 anos e partiu no ano passado. No primeiro ano de aniversário da morte, a família real recordou a monarca.

Isabel II partiu há um ano. A antiga rainha de Inglaterra morreu aos 96 anos. No dia em que se assinala o primeiro aniversário da morte da monarca, a família deixou mensagens.

O rei Carlos III, filho e sucessor no trono britânico, emitiu um comunicado no qual revela estar “profundamente grato pelo amor e apoio demonstrado” a ele e à rainha Camilla “durante este ano”. “Enquanto fazemos o nosso melhor para vos servir”, acrescentou.

Uma mensagem que recorda “com grande afeto a longa vida da monarca, o serviço dedicado e tudo o que significou para tantos de nós”, escreveu.

Quem, também, prestou homenagem nas redes sociais foram os duques William e Kate Middleton. “Hoje recordamos a vida extraordinária e o legado de Sua falecida Majestade a rainha Isabel. Todos sentimos a sua falta”, referiram.

Harry, por sua vez, recordou a avó durante a cerimónia anual da WellChild, instituição de caridade que beneficia crianças, através de um discurso emotivo. “Como todos sabem, no ano passado não pude comparecer a este evento porque a minha avó tinha morrido. Como provavelmente também sabem, ela teria sido a primeira pessoa a insistir para que eu viesse estar convosco em vez de ir ter com ela. E é por isso que sei que, exatamente um ano depois, ela está a olhar para todos nós esta noite, feliz por estarmos juntos”, disse.

Recorde-se que, com o objetivo de assinalar o primeiro ano da morte da monarca, a família real vai realizar um tributo à soberana no mesmo local no qual ela veio a falecer, o Castelo de Balmoral. Harry e Meghan ficaram de fora.