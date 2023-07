Novo romance? Infanta Elena de Espanha vista ao lado de homem misterioso

A infanta Elena, a filha mais velha do rei Juan Carlos, foi fotografada na companhia de um homem, avolumando rumores de um namoro.

Crescem as suposições de que a filha mais velha do rei Juan Carlos, que pretende regressar para terras espanholas ainda este ano, e de Sofia de Espanha esteja numa nova relação.

Infanta Elena, a irmã mais velha do rei Felipe VI, não manteve nenhum romance assumido desde que se divorciou de Jaime Marichalar, com quem tem dois filhos. Os rumores de que Elena esteja envolvida em qualquer tipo de relação são raros, tendo sido a última vez há dois anos, quando foi vista na companhia de um empresário da área das finanças. Mas novas dúvidas têm surgido desde que apareceu num casamento ao lado de um homem.

As imagens da princesa foram reveladas pelo programa “Fiesta” da Telecinco e têm estado em destaque na imprensa espanhola. Segundo o site “El Nacional”, programa que revelou as fotos, questiona-se: “Elena diverte-se num casamento muito bem acompanhada de um homem, de braços dados. Sai da igreja depois do casamento de uns amigos. Ela parece renovada, muito elegante. Mas quem é este senhor que a acompanha?”.