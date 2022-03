Príncipe Filipe operado com sucesso a problema cardíaco

O príncipe Filipe vou operado com sucesso a um problema cardíaco no Hospital St. Bartholomew, em Londres, Inglaterra, e, por isso, vai continuar internado para “tratamento, descanso e recuperação”.

Depois de ter sido hospitalizado há duas semanas, o marido da rainha Isabel ll de Inglaterra foi sujeito, esta quarta-feira, 3 de março, a um procedimento médico para tratar uma doença cardíaca preexistente, tal como revelou o Palácio de Buckingham.

“O duque de Edimburgo foi submetido a um procedimento bem-sucedido ontem para tratar uma doença cardíaca preexistente no Hospital St. Bartholomew. Sua Alteza Real continuará internado para tratamento, descanso e recuperação por vários dias”, pode ler-se no comunicado.

Aquando do internamento do príncipe Filipe, a casa real britânica garantiu que os problemas de saúde do duque de Edimburgo não estão relacionados com a pandemia da covid-19.

O príncipe William já tinha adiantado que o marido da rainha estava “bem”, estando a ser seguido atentamente por uma equipa médica.