Príncipe Harry fala sobre o diagnóstico do pai no “Good Morning America”

Harry será o próximo convidado do programa “Good Morning America”. Esta será, após o diagnóstico de cancro do pai, a primeira grande entrevista do duque de Sussex.

O diagnóstico de cancro do rei Carlos III chocou o mundo e o filho mais novo do soberano prepara-se para quebrar o silêncio. Harry é o próximo convidado do programa “Good Morning America”, da estação norte-americana ABC.

O “teaser” da entrevista já foi divulgado nas redes sociais: “Uma entrevista completamente nova com o príncipe Harry sobre a sua vida com Meghan Markle, como está o seu pai, o rei Carlos III, e a sua paixão pelo apoio aos militares feridos”, lê-se na descrição.

Recorde-se que, após a doença do pai ter-se tornado pública, o duque de Sussex viajou até Londres, no Reino Unido, para apoiar o monarca.