Fãs rendidos a foto da filha recém-nascida de Cláudia Vieira

Cláudia Vieira publicou, este sábado, uma fotografia da sua filha recém-nascida Caetana “no quentinho”. Rapidamente, a atriz recebeu diversos elogios.

A atriz da SIC deu à luz a sua segunda filha a 1 de dezembro no Hospital Cuf do Parque das Nações, em Lisboa. Desde então tem partilhados alguns momentos desta recente maternidade no perfil de Instagram.

Desta vez, a intérprete do terceiro canal partilhou uma fotografia em que Caetana aparece enrolada nas mantas. “No quentinho, minha pequenina boa! Super apaixonada”, pode ler-se na legenda.

https://www.instagram.com/p/B6DDP_TBGWv/

A pequena Caetana é o primeiro fruto do namoro entre Cláudia Vieira e o empresário João Alves. No entanto, a atriz já é mãe de Maria, que nasceu durante a relação amorosa terminada com Pedro Teixeira.

Recentemente, a artista dividiu com os seus admiradores na referida rede social o momento em que as suas duas filhas se conheceram pela primeira vez na unidade de saúde.

