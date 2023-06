“Morangos com Açúcar”: Veja as primeiras imagens da série

O reboot da série juvenil “Morangos com Açúcar” estreia no último trimestre de 2023 e é uma colaboração entre a TVI e a Prime Video.

A Media Capital divulgou esta segunda-feira, 19 de maio, as primeiras imagens do reboot “Morangos com Açúcar”.

As gravações estão a decorrer na zona de Oeiras, Lisboa, e retratam o começo de um novo ano letivo no Colégio da Barra. Os novos estudantes conhecem os antigos e são formados dois grupos: os populares, verdadeiros influenciadores que causam impacto logo no primeiro contacto, e os alternativos, que procuram distanciar-se e seguir as suas ideologias.

“Todos partilham os mesmos dilemas e esperanças, mas os caminhos que tomam são bastante diferentes”, lê-se em comunicado.

A série juvenil estreia no último trimestre de 2023 e trata-se de uma colaboração entre a TVI e a Prime Video. Em fevereiro foi anunciado que o reboot irá contar com duas temporadas.

Recorde-se que a produção conta com vários atores dos primeiros “Morangos”, nomeadamente Tiago Castro, o eterno “crómio”, que esteve à conversa com a N-TV: “As pessoas não vão estar à espera desta qualidade. Mesmo os atores mais jovens são atores com experiência, formação e muito talento. Tenho muito prazer em partilhar o set de filmagens com eles”, referiu.