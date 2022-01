“Casados à Primeira Vista”: Tatiana esclarece aproximação com Luís

Após a trocar alianças com Bruno no “Casados à Primeira Vista”, Tatiana revelou ter-se aproximado de Luís, o marido de Marta.

Na cerimónia de compromisso deste domingo, 8 de dezembro, a concorrente do programa da SIC decidiu justificar o porquê de ter dado uma resposta afirmativa durante o exercício do “eu nunca” quando foi questionada com “eu nunca confundi amizade com amor”.

“Nos últimos tempos estive próxima de uma pessoa aqui dentro. Estava a ajudar-me a mim e ao Bruno numa fase em que não estávamos bem. E aquele carinho e aqueles conselhos estavam a fazer com que eu confundisse os meus sentimentos”, admitiu, acrescentando que trata-se de Luís.

A revelação surpreendeu Luís, mostrando-se desconfortável com a situação, porém o marido de Tatiana já estava a par de que algo se passava entre eles.

Ao contrário do marido, Marta reagiu sem grande surpresa. “Já tinha reparado nos últimos dias numa aproximação entre a Tatiana e o Luís e pareceu-me, honestamente, que era mais do lado dele do que dela”, confidenciou.

LEIA TAMBÉM: