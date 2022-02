Catarina Furtado emocionada com “As Idades da Inocência”

A apresentadora da RTP1 anda “nas nuvens” com a recetividade dos telespetadores ao seu programa que troca experiências entre idosos e crianças.

Estreou há pouco tempo na antena da RTP, mas já é um caso de sucesso, a atestar pelas mensagens que Catarina Furtado tem recebido a propósito de “As Idades da Inocência”, uma experiência social da estação pública que põe crianças a conviver com idosos.

“Sem palavras para as imensas mensagens que tenho recebido sobre o meu programa ‘As Idades da Inocência’. OBRIGADA! São só cinco episódios (hoje às 21.00 H passa o terceiro) mas que me valeram por uma vida inteira!” começou por referir a moderadora nas redes sociais.

“Foi uma maravilha ter podido testemunhar um formato que prova que TERÁ de ser replicado na sociedade portuguesa! Os nossos idosos (que somos nós daqui a bocado) e as nossas crianças (que fomos nós há bocado) merecem! E todos temos a obrigação de combater a solidão e o isolamento social!”

Catarina Furtado deu um exemplo pedagógico do formato da RTP1: “Ontem, depois do programa, telefonei ao Sr. Capelo (um dos protagonistas) e a alegria com que recebeu a minha chamada e me descreveu o impacto positivo que o programa teve na sua vida, não tem descrição! Adormeci feliz com esta nossa missão que não poderá ficar por aqui!” rematou.