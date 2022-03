Cláudio Ramos visita Santuário de Fátima após final do “BB2020”

O apresentador do “Big Brother 2020” visitou o Santuário de Fátima, este domingo, horas depois da final do “reality show”.

Terminada mais uma edição do “Big Brother 2020”, Cláudio Ramos deixou o estúdio na Venda do Pinheiro e viajou até ao Santuário de Fátima para agradecer por toda a “força”, como afirmou nas redes sociais.

“Fátima depois do programa. Silêncio depois do barulho. No corpo a roupa da gala. Nos pés os sapatos do estúdio. Na mente a gratidão, porque deste lugar chegou-me sempre uma força a cada semana e foi este lugar que muitas vezes me escutou. Grato. Sempre. Para sempre. Até amanhã”, referiu o apresentador na legenda de uma fotografia partilhada no Instagram.

De recordar que Soraia foi a vencedora do “Big Brother 2020”. Diogo, Noélia, Iury, Ana Catharina e Sandrina, ocuparam as restantes posições, respetivamente.

