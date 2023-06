Depois do susto, José Castelo Branco anuncia que Betty Grafstein já teve alta hospitalar

Após dias caóticos, José Castelo Branco revelou que a sua mulher já saiu do hospital após uma cirurgia ao coração.

Depois da tempestade, finalmente vem a calma. José Castelo Branco anunciou que Betty Grafstein já teve alta do hospital após realizar uma cirurgia ao coração.

A celebridade portuguesa partilhou o momento em que foi buscar a mulher ao hospital na sua página do Instagram. “Finalmente, fora do hospital”, escreve no vídeo que publicou.

Há dias, José Castelo Branco revelou a situação ao público. Betty Grafstein tem tido fases complicadas no que toca à sua saúde. “Rezem muito pela ‘lady Betty’, porque ela vai levar um pacemaker no coração. O coração dela não está a aguentar”, publicou nas redes sociais. O “socialite” pediu orações para poder ultrapassar a situação complicada em que ele e a sua mulher se encontram.

Contudo, a cirurgia foi bem-sucedida. Aos 94 anos, a designer de joias foi submetida à operação e tudo correu bem. José Castelo Branco atualizou o estado de saúde da mulher nas redes sociais. “Quero agradecer a todos pelas vossas orações e preces. A cirurgia ao coração correu muito bem”.

Agora, já com alta hospitalar, o casal partilha mais um momento nas redes sociais, em que agradece todas as orações.