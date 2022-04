“Big Brother”: Fanny arrasa com André Filipe

Fanny criticou, esta quarta-feira, o comportamento de André Filipe do “Big Brother – A Revolução” (TVI), acusando o concorrente de “envenenar” o ambiente dentro da casa.

A comentadora do “Extra” não está a gostar da atitude do jovem candidato do Barreiro. É que Fanny mostra-se “esgotada” com todas as acções de André Filipe que, na sua opinião, são feitas com maldade.

“Quem o trouxe que o leve. Estou esgotada. Ele diz ali cada baboseira, como é que é possível? Ele assusta-me, é um concorrente que me assusta. É de uma maldade…”, criticou.

A antiga concorrente da segunda edição do “Secret Story – Casa dos Segredos” foi mais longe e afirmou: “Fala mal de tudo e de todos e está a minar toda a gente. Ele está a envenenar toda a gente”.

LEIA TAMBÉM: