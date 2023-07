Fernanda Serrano: “Estava naqueles momentos em que podia explodir”

Atriz Fernanda Serrano tem estado em destaque pelos rumores de separação do namorado e por ter ido de férias sem o companheiro. A atriz já reagiu ao tema.

Fernanda Serrano tem lidado com sucessivas informações de eventual separação de Ricardo Pereira, com quem namora há três anos. Além disso, também tem sido comentado o facto de a atriz ter ido de férias para a Croácia sem o companheiro.

Numa entrevista à revista “Caras”, Fernanda Serrano falou sobre os assuntos que têm girado à sua volta.

“O facto de as pessoas fazerem coisas separadamente não quer necessariamente dizer que estejam separadas. Fiz o que quis, quando e como quis, porque tenho legitimidade e poder para o fazer. Assim como nunca comuniquei que tinha uma relação, não irei fazê-lo quando e se terminar”, frisou.

A atriz completa 50 anos no mês de novembro e foi questionada se pretendia dividir casa com alguém ou até uma possível troca de alianças. “Neste momento, estou realmente como quero: na minha casa, com os meus filhos, a viver com a independência que conquistei e da forma como decido e entendo fazer”.

Em relação à “escapadinha” até à Croácia, tudo passou por uma coincidência. “Coincidiu com as férias dos meus filhos sem mim, com um intervalo na novela e nos ‘Morangos’ e uma desesperada vontade de sair daqui”, conta.

“Estava naqueles momentos em que se não saísse para respirar fundo, olhar para o céu e fazer um balanço profundo sobre o que realmente quero ter ou manter e me faz bem e o que quero subtrair à minha vida, sem ninguém dar opiniões, podia explodir”, acrescentou.