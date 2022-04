Miguel Azevedo é o concorrente expulso do “Big Brother Famosos”

Miguel Azevedo foi na noite deste domingo o concorrente expulso do “Big Brother Famosos”. O cantor não levou a melhor a Nuno Graciano.

Mais uma gala do “reality show” da TVI e mais uma expulsão: Miguel Azevedo foi o participante escolhido pelo público para abandonar o “Big Brother Famosos”, com 65 por cento dos votos.

Quem conseguiu resistir, pelo menos, mais uma semana dentro da “casa mais vigiada do país” foi Nuno Graciano, que recebeu 35 por cento dos votos dos telespetadores.

Recorde-se que, em fim de semana especial de Galas, devido à estreia do “Ídolos”, na SIC, Marie já tinha sido expulsa neste sábado.

A influenciadora digital Bruna também esteve em risco de ser expulsa do programa, mas acabou por permanecer na mansão, com oito por cento da votação.

Na casa permanecem ainda Kenedy, Marco, Vanessa, Bernardo e Fernando Semedo.

Faltam duas semanas para o final do “Big Brother Famosos”. Já é público que se segue um novo “Desafio Final”, com alguns dos melhores concorrentes, e, em setembro, um “Big Brother” com anónimos.