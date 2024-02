Ricardo Araújo Pereira brinca com lágrimas de Pedro Nuno Santos e é arrasado nas redes sociais

Ricardo Araújo Pereira fez humor com as lágrimas de Pedro Nuno Santos no “Alta Definição” e muitos telespetadores não perdoaram.

A entrevista de Pedro Nuno Santos a Daniel Oliveira e as lágrimas do secretário-geral do PS – quando falou da família e admitiu que não conseguiu ter mais filhos -, foram motivos para o humor de Ricardo Araújo Pereira no mais recente “Isto é Gozar com Quem Trabalha”.

No início do programa foram recuperadas imagens do líder socialista a chorar e a falar no “Alta Definição” da mãe “que sofre muito com os filhos”. Segue-se, nas imagens televisivas, Ricardo Araújo Pereira com soro na mão e lágrimas nos olhos.

“O IPMA estava maluco com cheias em Lisboa”, brincou o apresentador do formato de humor. “O Daniel Oliveira teve de levar calçado especial” e “mais duas entrevistas e acabou-se a seca no Algarve”, foram alguns exemplos da ironia.

As piadas não agradaram a todos. “Há limites para tudo”, referiu um internauta. “Gozar com as lágrimas do Pedro Nuno Santos é de muito mau gosto”, adiantou outro e houve ainda quem lamentasse que Ricardo Araújo Pereira “tenha tirado as imagens do seu contexto”.

Recorde-se que já este domingo, na TVI, uma piada de José Eduardo Moniz a comparar a uma assembleia geral do FC Porto com a guerra causou revolta no universo “azul e branco”.