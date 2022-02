Guilherme nasceu hoje e os pais já publicaram a primeira imagem nas redes sociais. “Cris” não esconde a emoção.

Aí está a primeira imagem do bebé Guilherme, fruto do namoro entre Cláudio Alegre e Cristiana, da “Casa dos Segredos”, “reality show” da TVI. O bebé veio ao mundo neste sábado e, depois do discurso emocionado do pai, agora foi a bailarina a publicar a primeira imagem do recém-nascido.