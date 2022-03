Ângelo Rodrigues faz a primeira viagem depois da operação

View this post on Instagram

Recebi um estalo deste anfiteatro romano. Imagino como seria fazer um espectáculo aqui no primeiro século pós nascimento de Jesus, olhando no olho das 6000 pessoas que aqui tinham lugar. É tão avassaladora a sua presença que estive 20 minutos em plena contemplação. Perdi a conta às escadas que subi a custo. De 0 a Rocky Balboa, eu devo estar algures no meio. ______________________________________________________________ #travel #wanderlust #serendipity #backpacker #solotravel #jordan #amman