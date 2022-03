Aurea desmente envolvimento com Marisa Liz

As revistas da especialidade não assumem, mas insinuam: terão Aurea e Marisa Liz um romance? A cantora de “Scratch my Back” nega tudo e a vocalista dos Amor Electro entende a polémica.

A coincidência levou à especulação nos últimos dias: as duas acabaram, em simultâneo, as suas relações amorosas e, rapidamente, a imprensa da especialidade começou a especular sobre uma possível relação, sem a dar, no entanto, como certa.

Aurea separou-se do modelo Ricardo Oliveira enquanto Marisa Liz terminou a relação de anos com Tiago Pais Dias. Ao mesmo tempo, a música “Eu Gosto de Ti” mostra as intérpretes em grande cumplicidade e estava montada a especulação…

Mas as duas já desmentiram um eventual romance. Aurea defendeu-se com a frase “leia-se amizade”, enquanto Marisa, no programa da RTP Memória apresentado por Júlio Isidro foi mais longe: “As pessoas já não podem expressar o que sentem sem toda a gente pensar que têm uma relação qualquer que ultrapassa a amizade”.

Mas a intérprete dos Amor Electro admite as especulações: Percebemos que poderia haver leituras de que nós estaríamos completamente apaixonadas. E, depois de este vídeo sair, percebemos que houve muitas pessoas que levaram isto para a homossexualidade”.